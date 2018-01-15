Жители Луганщины предложили народным депутатам пожить на обычную пенсию. Новости

В Сватово (Луганская обл.) у опрошенных жителей нет доверия к народным депутатам Украины, а потому они ничего хорошего от них не ожидают в 2018 году, вместо этого горожане предлагают парламентариям пожить на обычную украинскую пенсию. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказали местные жители.
Жители Сватово уже не верят в то, что народные депутаты начнут выполнять свои предвыборные обещания:
- «Ничего хорошего. Такая жизнь, по-моему, наших людей не достойна. Эта жизнь идет на выживание»;
- «Позитивного нет, дорожает, дорожает и дорожает. Как жить на пенсию 1800 грн – это вопрос. Если бы депутатам дать эти деньги, что бы они с ними делали? Как бы они на них жили? Вот такое к ним пожелание»;
- «Чего от них ожидать? Они не хотят работать и все»;
- «Ничего мы от них не можем ожидать, потому что там одни бизнесмены сидят, миллиардеры, миллионеры».
Как сообщалось ранее, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в Украине в 2018 году минимальная заработная плата составит 3720 грн, а средний размер пенсии будет равен 2786 грн.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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