Сводка из зоны АТО за 14 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций, 2 украинских военнослужащих ранены. Об этом сегодня, 15 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник из минометов различных калибров и вооружения БМП вел огонь по позициям сил АТО неподалеку от Новолуганского. Обстрелам из гранатометов подверглись опорные пункты сил АТО в районе населенных пунктов Гладосово, Луганское и Троицкое.

На донецком направлении в светлое время суток противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Также неподалеку Каменки украинских военных обстреливал снайпер противника.

Кроме того, в минувшие сутки подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа «Орлан-10».

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник применял минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Под огонь с позиций ВСУ попали районы 8-ми населенных пунктов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 1 раз обстреляли позиции "ЛНР". Огонь из миномета калибром 82 мм велся по району села Раевка».