Переселенки из Донецка: Очень трудно себя вырвать и переселить куда-то. Новости

У жителей Донбасса очень много причин оставаться жить в родном городе и работать на временно неподконтрольной Украине территории, и все они разные. Об этом в интервью «Ukrlife.TV» рассказали переселенки из Донецка заслуженный работник культуры Украины Галина Чумак и доктор филологических наук Элина Свенцицкая.
«Очень много людей больных, есть люди, которые просто не могут выехать, потому что они сидят то ли с больными родителями, то ли с одним из них, то ли с детьми. Очень много таких ситуаций. Есть люди, которые не могут выехать, потому что у них нет финансовой возможности», – говорит Чумак.
По ее словам, есть и другие причины не выезжать на подконтрольную Украине территорию. «Есть люди, которые и имеют финансовую возможность, но не решаются, уже боятся, но не Украины, а что они не устроятся, как оно будет. Есть люди, которые в силу своего природного характера боятся всего нового. А такой человек, как я, я всегда в новое кидаюсь и никого не спрашиваю, но не все такие», – считает она.
С ней согласна и Элина Свенцицкая: «Есть много людей, для которых важно понятие дома, жить в своей квартире, смотреть в окно и видеть то самое дерево, которое было под этим окном 30-40 лет. Очень трудно себя, как это дерево, вырвать из почвы и переселить куда-то. У многих людей это не укладывается в голове, и они живут в своей реальности».
Галина Чумак также рассказала, что, став переселенкой и переехав из Донецка в Киев, не сталкивалась с негативным отношением. «Я много ездила по миру, и по Украине достаточно, и сейчас вот в Киеве, я никогда не встречала злости. Я никогда не скрываю, откуда я. Я сразу говорю, что из Донецка. Наоборот, люди хотят помочь, люди протягивают руку помощи. Это так греет душу. Сейчас жду коллег в гости: одна едет изо Львова, другая – из Днепродзержинска, сейчас Каменск. В Донецке у меня остались любимые друзья – честные порядочные люди, прекрасные работники, родственники», – добавила она.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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