Гимн Украины обязательно будет звучать в украинском Донецке и Луганске, – Порошенко. Новости

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский гимн будет играть и в Крыму, и на всей территории Луганской и Донецкой областей. Об этом сегодня, 15 января, Порошенко написал в Facebook.

«Очень хорошо помню, как искренне и с каким рвением дети в Покровске на Донетчине пели Гимн Украины. Такие моменты утверждают в убеждении, что Украинский Гимн обязательно будет звучать в украинском Донецке и Луганске, Симферополе и Севастополе...», – написал глава государства.

«Сегодня 26 лет музыкальной редакции Государственного гимна», – добавил он.