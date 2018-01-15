На «КПП ДНР» скончались двое мужчин – из Донецка и Алчевска . Новости

Два человека скончались в районах «контрольно-пропускных пунктов ДНР» под Донецком и Горловкой в ходе пересечения линии соприкосновения. Об этом сегодня, 15 января, сообщили интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на пресс-службу «МЧС ДНР».
«14 января в 10:00 в Петровском районе Донецка по пути пешего следования от нулевого поста к району автозаправки "Гамалия" (р-н КПП "Александровка") скончался мужчина 1945 года рождения, житель Донецка», – говорится в сообщении.
В этот же день под Горловкой вблизи «КПП ДНР» «Майорск» скончался житель Алчевска (неподконтрольная часть Луганской обл.) 1952 года рождения.
В настоящее время причины смерти в обоих случаях устанавливаются.
*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория
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