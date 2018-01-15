На грани на линии фронта: В «серой зоне» под Торецком затапливается поселок (Фото). Новости

В Донецкой области в поселке Чигари (до переименования – Южное) под Торецком (до переименования – Дзержинск), расположенном на линии разграничения, сложилась критическая ситуация с подтоплением домов мирных жителей, медицинским обслуживанием и жизнеобеспечением в целом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин по итогам визита волонтеров в населенный пункт.

«В поселке отсутствует газ, с начала конфликта – фельдшерский пункт, выездная торговля. "Скорая помощь" за время конфликта выезжала в населенный пункт лишь несколько раз. Недавно мирным жителям пришлось нести на себе женщину, у которой случился инфаркт до "нулевого блокпоста" ВСУ около 5 км. На сегодняшний день здесь проживает 171 мирный житель (62 семьи), включая 30 перемещенных лиц и 7 детей», – пишет он.

По его словам, населенный пункт Чигари расположен в «серой зоне» между позициями сторон и является населенным пунктом с ограниченным доступом. «Наиболее острая проблема – подтопление жилищ, огородов и подвалов жилых домов водой, которая продолжает вытекать из поврежденного водопровода Горловка-Торецк, а также по причине повышенного уровня воды в стволе шахты им. Гагарина. Из-за подтопления, многие жители поселка не могут использовать подвалы для хранения продуктов и консервации, а также укрываться в них во время обстрелов. Огороды людей превратились в болото, на некоторых из них вырос камыш и поселились лягушки», – продолжает Каплин.

Волонтер добавил, что во время визита в Чигари представители гуманитарной организации взяли под социальный патронаж людей, у которых нет документов об удостоверении личности, а ранее помогли в приобретении насосного оборудования (насосы, шланги, мотопомпы) для откачки воды из затопленных жилищ и подвалов жилых домов на общую сумму около 50 тыс. грн.

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