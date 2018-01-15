Япония помогла закупить медоборудование больницам на Луганщине (Фото). Новости

Новое оборудование от правительства Японии помогает врачам в больницах Луганщины выявлять патологии на ранних стадиях. Об этом сегодня, 15 января, сообщили в пресс-службе Луганской облгосадминистрации.
Согласно сообщению пресс-службы, закупленные в рамках сотрудничества правительств Украины и Японии цифровые рентгеновские системы установлены в Беловодской центральной районной больнице и Старобельском районном территориальном медицинском объединении.
По словам специалистов, это оборудование позволит выявлять патологии на ранних стадиях заболеваний и своевременно применять эффективное лечение. Преимуществами рентгенаппаратов является уменьшение дозы излучения, четкое изображение и возможность переносить информацию из накопителя или передавать ее через сеть.
Ранее Беловодская центральная районная больница в течение длительного срока была лишена возможности проводить рентгенобследование пациентов.
Также в пресс-службе сообщили, что эти рентгенологические аппараты важны в условиях увеличения нагрузки из-за большого количества пациентов из числа внутренне перемещенных лиц, проживающих в прифронтовых районах, и военных.
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