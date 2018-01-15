Экс-директор музея рассказала, где видела в Донецке россиян. Новости

В неподконтрольном Донецке местные жители не часто сталкиваются с россиянами, но их можно встретить в общественных местах. Об этом в интервью «Ukrlife.TV» рассказала заслуженный работник культуры Украины, директор Донецкого областного художественного музея в 2004-2016 годах, переселенка из Донецка Галина Чумак.

«Вы говорите, русских где Вы видите? Например, на рынке их полным-полно ходит. Или садишься в трамвай, а кто-нибудь вооруженный или в форме "зеленых человечков" между собой спрашивают: "Где выходить?" Они понятия не имеют, где выходить, они города не знают. Ну, и говор – это да», – говорит она.

По ее словам, граждане России курируют «министерства ДНР». «Я помню, когда нам, "директорам" новоиспеченной "Донецкой народной республики", представляли "министра" назначенного, это был Александр Парецкий, представлял человек явно не донецкий, и он об этом сам сказал. Он сказал: "Вы здесь все друг друга знаете, а я не знаю, я из Приднестровья". Надо что-то объяснять? Мне не надо ничего объяснять, и так все понятно», – вспоминает Чумак.

Кроме того, работая в музее, расположенном в центре Донецка, она сталкивалась и с работниками российского телевидения. «В феврале, может в начале марта однажды в воскресенье я прибежала в музей, а перед этим вошли два человека, один из них был из "LifeNews", и ему нужен был интернет. Они у меня спросили интернет, я сказала, что интернета в музее нет. Это была и правда, и неправда, потому что интернет был, но он ужасно работал», – рассказывает дончанка.

Галина Чумак также вспоминает, как ее дом попал под обстрел и считает, что обстрелы города были скоординированы с появлением российских журналистов для «картинки» на телевидении. «28 августа 2014 года обстреляли дом, где я живу, именно его и все вокруг. У меня окна полетели, в дом влетели два снаряда, в соседнем доме много повреждений было, один частный дом сгорел полностью. Ровно через 5 минут, как закончился обстрел, народ весь вышел на улицу смотреть на весь этот кошмар, где у кого что случилось, кому помочь, представителей власти уже никакой не было, зато приехали телевизионщики – "LifeNews". Они точно знали, где будет обстрел, когда будет обстрел, и ровно через 5 минут появились», – считает она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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