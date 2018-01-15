Связи нет, но вы платите: Vodafone снимает с абонентов Донбасса 3 грн в день. Новости

Компания «Vodafone» продолжает снимать со счетов по 3 грн в день согласно тарифу для жителей неподконтрольных территорий, несмотря на отсутствие связи. Об этом сегодня, 15 января, сообщил корреспондент РПД «Донецкие новости».

На «горячей линии» Vodafone на вопрос корреспондента, снимают ли по 3 грн в день с абонентов на неподконтрольной Донетчине, ответили утвердительно. «Тарифы работают постоянно. На них не влияет, есть связь или нет, осуществляются звонки или нет», – сказала представитель компании.

По ее словам, даже на тот период, когда связи нет неделю, плата снимается. Также в компании отметили, что где именно произошла авария, на сегодня неизвестно. «По поводу суммы возмещения, если вас интересует, пока ничего сказать не могу. Сейчас разбираются, в причинах отсутствия связи», – сказала консультант.

«Если найдут разрыв на подконтрольной территории, то устранят, отремонтируют и все будет в порядке, если на неподконтрольной – то там нет возможности как-то повлиять на ситуацию. Сейчас пока ищут. Официальной информации на наш источник не приходило», – уточнила она.

Напомним, с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – неизвестно. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса».

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

С 13 января абоненты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

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