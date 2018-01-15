В Мариуполе за выходные 11 человек стали жертвами мороза. Новости

За выходные (13-14 января) в Мариуполе (Донецкая обл.) от переохлаждения пострадало 11 горожан, трое из них – это лица без постоянного места жительства. Об этом сообщили работники больницы экстренной медицинской помощи.

В течение выходных мороз уложил на больничные койки 11 человек – 8 мужчин и 3-х женщин в возрасте от 23 до 80 лет. У 8-ми пострадавших от холода медработники выявили алкогольное опьянение.

Медики также отметили, что из 11 человек только трое были без определенного места жительства, остальные 8 – из социально благополучных категорий.

Источник: mrpl.city

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