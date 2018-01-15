Долго, дорого и не из бюджета Украины: Как разминируют Донбасс. Новости

В 2017 году Украина вошла в пятерку лидеров жертв от мин вместе с Камбоджей, Афганистаном, Мали и Пакистаном. По данным ООН, один год войны приравнивается к 10 годам разминирования, но украинские военные эксперты в эфире телеканала «ZIK» озвучили свои прогнозы.

«Если мы завтра прекратим войну, если завтра мы выйдем на границу нашего государства, то нам нужно будет не меньше 20-30 лет для разминирования», – считает Сергей Грабский.

Как отметил военный эксперт Игорь Романенко, разминирование – не только длительный, но и дорогостоящий проект. «Четко нужно понимать, что мина стоит от 10 до 30 долларов, а разминирование стоит от 300 до 1000 долларов. По принципу Хорватии есть международные программы помощи. По этим программам должно пойти, и большая часть уже использована, где-то 550 миллионов евро», – говорит он.

По словам заместителя начальника Управления экологической безопасности и противоминной работы Министерства обороны Украины Сергея Рокуна, из бюджета ведомства деньги на разминирование Донбасса не выделяются. «Сроки разминирования можно будет определить только после окончания боевых действий. На сегодня Министерство обороны на выполнение мероприятий по разминированию деньги по целевому назначению на разминирование не выделяет. Разминирование проводится в рамках текущего бюджета», – сказал он.

Как сообщалось ранее, на Донбассе в районе проведения антитеррористической операции продолжается работа саперных подразделений Вооруженных сил Украины по разминированию территории. За все время АТО проверено около 3 тыс. гектаров территории, обезврежено более 177 тыс. взрывоопасных предметов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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