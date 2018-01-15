Переселенцев в Украине стало больше. Новости

По состоянию на сегодня, 15 января, в Украине учтены 1 млн 492 тыс. 247 переселенцев или 1 млн 218 тыс. 315 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 9 января 2018 года в Украине были учтены 1 млн 492 тыс. 100 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц незначительно увеличилось: на 147 человек.
Предыдущие статданные о числе ВПЛ:
- на 15.01.2018 – В Минсоцполитики опубликовали данные о количестве переселенцев
- на 18.12.2017 – Количество переселенцев снова увеличилось
- на 11.12.2017 – В Минсоцполитики рассказали, сколько переселенцев в Украине
- на 4.12.2017 – Переселенцев стало меньше почти на 7 тыс. человек
- на 27.11.2017 – Количество переселенцев в Украине продолжает сокращаться
- на 20.11.2017 – За неделю переселенцев стало меньше почти на 6 тыс. человек
- на 13.11.2017 – Количество переселенцев продолжает стремительно сокращаться
- на 6.11.2017 – В Минсоцполитики посчитали переселенцев: Количество ВПЛ резко сократилось
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