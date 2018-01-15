Переселенцев в Украине стало больше. Новости

По состоянию на сегодня, 15 января, в Украине учтены 1 млн 492 тыс. 247 переселенцев или 1 млн 218 тыс. 315 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9 января 2018 года в Украине были учтены 1 млн 492 тыс. 100 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц незначительно увеличилось: на 147 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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