«Феникса» нет, но вы держитесь: В Донецке с утра занимают очереди за стартовыми пакетами. Новости

В «ДНР» в связи с отсутствием Vodafone и ажиотажем по покупке стартовых пакетов местного оператора «Феникс» в соцсетях образовались отдельные ветки-«переклички» по наличию в продаже пакетов «республиканского» оператора связи.

«Ну, вот, дожились. Сначала переклички по обстрелам вели, потом по очередям на блокпостах, теперь – где есть "Феникс"», – сетует дончанка Елена.

Как сообщают жители Донецка, в продаже имеются только дорогие стартовые пакеты – за 600 руб. (примерно 300 грн по нынешнему местному курсу, по данному пакету можно заказать определенную комбинацию, например, продублировать номер как на Vodafone) и «золотые номера» от 1000 руб. (500 грн).

Основная охота идет за стандартным пакетом стоимостью 120 руб. (60 грн). Их уже пятый день ежедневно завозят на почтовые отделения (это основная точка продаж «Феникса»), однако в небольшом количестве. В этой связи люди вынуждены занимать очереди за несколько часов до открытия отделений, и уже начали вести письменную запись «очередников».

Инна: «На Северном [в центральном офисе "Феникса"] есть пакеты, но очередь – жесть»;

Игорь: «На Главпочтампте "Феникс" есть, но очередь еще вчера была под запись более 200 чел. Но уже не такие, как в пятницу и субботу)))»;

Stone Island: «Приходите в 5 утра на почту, занимайте очередь, потому что в 8:30 уже стоит человек 70. На Главпочтампе такая очередь была утром в 8:40»;

Flip: «На почтах полнейший дурдом. Вместо того, чтобы поставить нужное количество стартовых пакетов феникса и организовать быструю реализацию, почтовые отделения проверяет "народный контроль", полностью парализовав работу»;

«На почтах полнейший дурдом. Вместо того, чтобы поставить нужное количество стартовых пакетов феникса и организовать быструю реализацию, почтовые отделения проверяет "народный контроль", полностью парализовав работу»; Эридия: «По 120 руб. "Феникс" не достать, а по 600 руб. и 1000 руб. – валом»;

Алина: «На остановке Текстильщик в магазине МТС есть "Феникс" по 800 руб., и очередей нет».

В «ДНР» стартовый пакет «Феникса» официально приобретается при наличии паспорта и ИНН (с которых делаются копии), и на один паспорт продадут не более 5 шт. Поэтому, отстояв очередь, люди стараются покупать по-максимуму, «излишки» продают по завышенным ценам. Таких предложений также достаточно как в соцсетях, так и на рынках:

Арт: «Продам стартовый пакет "Феникса", цена – 250 руб., жителям Текстильщика и православным скидка 10%»;

Анюта: «На Мотодроме с рук без регистрации продавали по 400 руб.».

Однако пресс-служба «Феникса» предупреждает, что под видом частных продавцов действуют и мошенники.

Но наличие стартового пакета еще не обеспечивает наличие самой связи. С 11 января, как в «ДНР» перестал работать Vodafone, резко увеличилась нагрузка на «Феникс», ни программное обеспечение которого, ни станции не выдерживают такого наплыва. Поэтому «республиканская» мобильная связь работает с перебоями, доступна не во всех районах даже Донецка. О данных проблемах жители сообщают и сегодня, 15 января:

Юлия: «Простоять в очереди как лох, чтобы потом дозвониться нельзя было? Дурдом, никак иначе»;

Марина: «Работает через ж... Дозвониться можно с 15 раза, 50 рублей сняли со счета, а интернет вообще не грузит! Нигде!»;

Александр И.: «Вчера писали на "Фениксе" сервер перегружали, а сегодня что? Связи нет»;

Александр: «Да, как бы не кричали, мол на кой нам этот МТС... Он крайне необходим, ибо если все же ляжет окончательно – останемся без связи. "Феникс" ляжет за ним следом. Могу дозвонится только с 15-20 раза. Если МТС не включиться – "Феникс" ляжет совсем»;

Flip: «Первый раз не могу дозвониться по "Фениксу". "Система занята" и "вызов завершен". Так это еще не все желающие прикупили и подключили эту х*ень. То ли еще будет»;

Анастасия: «У меня все так же, не могу дозвониться никуда. Естественно, вышки "Феникса" не выдерживают такой нагрузки»;

Татьяна: «В ДНР "Феникс" с октября 2015-го, до того как отключили МТС была нормальная связь. Сейчас, особенно сегодня, дозваниваешься с 10-го раза».

«Вот это я понимаю по Народному! Рубанули кабель МТС и всё! Не хочешь покупать "Феникс" – заставим», – резюмирует дончанин Алексей.

Напомним, с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – неизвестно. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса».

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

С 13 января абоненты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по тарифу 3 грн в день.

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