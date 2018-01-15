Рабский труд заключенных принес «ЛНР» 5 млн долл. за год, – правозащитник. Новости

В «ЛНР» используют принудительный труд заключенных, которых заставляют работать на тяжелых работах бесплатно и под угрозой физического насилия. Об этом в эфире «Черноморской телерадиокомпании» рассказал руководитель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

По его словам, в готовящемся отчете правозащитники представят в качестве доказательств принудительного труда прайс-листы на продукцию, которую производят заключенные в «ЛНР». «Они на этом обогатились на 5 млн долл. со всех мест лишения свободы за целый год. Мы проанализировали "законодательство" так называемой "ЛНР", где четко написано, что в местах лишения свободы каждый заключенный должен работать, если он не работает, это нарушение», – говорит он.

По его словам, то, что труд в «ЛНР» является принудительным, нет сомнений. «В Украине этого нет, у нас нет исправительно-трудовых колоний, у нас есть исправительные колонии. Получается, что люди, осужденные судами Украины и отправленные в исправительные колонии, оказались автоматически в исправительно-трудовых колониях, и теперь по замыслу РФ и "ЛНР" вынуждены работать на очень тяжелых работах», – утверждает правозащитник.

Лисянский также рассказал, в каких работах задействуют заключенных в мужских колониях в «ЛНР». «Это и копанки, их вывозят и на шахты, они производят горно-шахтное оборудование и кирпич. Это тяжелый рабский труд, и люди не всегда на нем выживают. Спецназ "УИН ЛНР", это "управление исполнением наказаний", регулярно проводит карательные акции. У них есть система подавления инакомыслия, бунтарства, не только политического, а если человек просто не хочет или не может работать», – продолжает он.

В случае, если в колониях отказываются работать, к заключенным применяют физическое насилие. «Его отправляют в помещение камерного типа, это полуподвальное помещение. Бунтарей туда заводят по одному-два, а когда группа набирается в течение неделю туда приезжает спецназ "УИН ЛНР" и к ним применяется физическое насилие. Это то, что нам известно», – сказал правозащитник.

Напомним, по данным «Восточной правозащитной группы», в 2017 году на неподконтрольном Донбассе в СИЗО №17 (г. Луганск) от побоев умерли три человека.

Ранее сообщалось, что «власти ДНР» за время конфликта на Донбассе передали украинской стороне 166 заключенных, которые изъявили желание отбывать наказание на территории, подконтрольной украинским властям.

Отметим, что такие же данные дает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. При этом омбудсмен Украины подчеркивает, что из тюрем «ЛНР» в рамках передачи осужденных не удалось забрать ни одного человека.

Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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