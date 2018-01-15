В «ДНР» хотят построить радиомост, чтобы возобновить связь Vodafone. Новости

Для восстановления мобильной связи в «ДНР» может быть использована технология радиомоста. Об этом сегодня, 15 января, заявил «министр связи Донецкой народной республики» Виктор Яценко, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«"МТС-Украина" не работает с четверга по причине обрыва канала связи, предположительно, за Еленовкой. Исторически коммутаторы запитывались через 8 независимых каналов связи. Канал, который был обрушен со стороны, не контролируемой ДНР, был последним. У нас нет возможности выдвинуться и восстановить его, у нас есть план построить радиомост, дабы возобновить связь Vodafone», – отметил Яценко.

Отметим, что радиомост представляет собой беспроводную сеть, которая используется для соединения точек, находящихся друг от друга на значительном расстоянии. Скорость передачи данных может достигать 150 Мбит/с и зависит от типа аппаратуры, дальности, прямой видимости и других факторов.

Напомним, с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – неизвестно. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса».

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

С 13 января абоненты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Также сообщалось, что компания «Vodafone» продолжает снимать со счетов по 3 грн в день согласно тарифу для жителей неподконтрольных территорий, несмотря на отсутствие связи.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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