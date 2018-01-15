В «ДНР» рассказали, сколько продали сим-карт «Феникса». Новости

Порядка 50 тыс. человек в «Донецкой народной республике» приобрели стартовые пакеты местного мобильного оператора «Феникс» с момента отключения связи «Vodafonе» (на неподконтрольной территории работает под ТМ «МТС Украина» – ред.). Об этом сегодня, 15 января, заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«За 4 дня (с 11 января – ред.) продано порядка 50 тыс. стартовых пакетов республиканского оператора "Феникс"», – сообщил Яценко.

По его словам, имеющиеся запасы стартовых пакетов должны покрыть потребности покупателей до конца недели, затем в почтовые отделения поступит еще 100 тыс. сим-карт.

Напомним, с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – неизвестно. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса».

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

С 13 января абоненты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Также сообщалось, что компания «Vodafone» продолжает снимать со счетов по 3 грн в день согласно тарифу для жителей неподконтрольных территорий, несмотря на отсутствие связи.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

Читайте также: