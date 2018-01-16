Только пятая часть украинцев поддерживает войну на Донбассе, – социологи. Новости

Силовой сценарий урегулирования конфликта на Донбассе поддерживают всего 18% украинцев. Таковы результаты исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Как передает корреспондент «Донецких новостей», 15 января во время пресс-конференции в Киеве были озвучены основные итоги исследования.

Социологи отметили, что в то же время «мир любой ценой» тоже поддерживает всего пятая часть населения.

Большинство же украинцев – 49% считают, что «ради мира стоит идти на компромиссы, но не на все». Показательным является то, что готовность населения к компромиссам снижается по мере удаления от мест боевых действий. Так свою готовность на любой компромисс ради мира высказали:

30% жителей юга страны;

23% на востоке;

25% на Донбассе;

всего 8% на западной Украине.

В исследовании поднимались вопросы относительно предложения проведения местных выборов, полной амнистии всех участников боевых действий против украинской стороны, предоставление «особого статуса» отдельным районам Донецкой и Луганской области, формирование местной полиции, судов и прокуратуры на неподконтрольном Донбассе и другие.

Социологи подчеркивают, что мнение в регионах было разное, но фактически, ни один из этих компромиссов не поддержало большинство населения Украины.