Закон о реинтеграции Донбасса: Три зоны и ужесточение режима пропуска. Новости

Законопроект о реинтеграции Донбасса может нести значительную угрозу безопасности и ухудшению соблюдения прав человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 января, во время пресс-конференции в Киеве заявила исполнительный директор БФ «Восток SOS» Александра Дворецкая

В частности, общественников возмутило то, что законопроект №7163 включает в себя нормы, согласно которым Донецкая и Луганская области будут поделены на три зоны:

зона № 1 – оккупированные территории;

зона № 2 – районы обеспечения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны;

зона № 3 – зона безопасности.

Для каждой из зон определен отдельный правовой режим.

Особенно общественников беспокоит «Зона безопасности» для которой предусматривается значительно расширить полномочия силовиков, а также ввести отдельный пропускной режим. «Предусматривается разрешение на пересечение линии разграничения, а также новое разрешение на пребывание в "зоне безопасности". И мы понимаем, что ежедневно пересечение осуществляют больше 10 тысяч человек в одну и в другую сторону. Представить, что командующий будет выдавать отдельно каждому человеку это разрешение оперативно, что даст возможность обеспечить права и свободы, это не очень реально», – отметила Дворецкая.

Согласно законопроекту, границы «зоны безопасности» будут определяться начальником Генштаба ВСУ. И на ее территории представителей правоохранительных органов и силовых структур наделят очень широким спектром полномочий. При этом, по мнению правозащитников, отсутствует какой-либо механизм эффективного контроля.

«Без соответствующего разрешения к людям могут быть применены оружие и спецсредства, может быть проведен осмотр транспорта, имущества, осмотр жилья, доступ к государственным предприятиям и органам власти. А также неограниченный доступ прокуратуры с осуществлением аудита, проверок и т.д. И эти все полномочия пугают тем, что нет ни одного механизма контроля за данными процессами на этих территориях», – подытожила Александра Дворецкая.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса во вторник, 16 января, вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.

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