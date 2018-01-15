В Украине работают над стратегией развития вузов-переселенцев. Новости

В Украине в этом году планируют разработать стратегию развития вузов-переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом по итогам проверки вузов переселенцев, которая прошла в 2017 году, в эфире «Громадського радіо» рассказал директор Координационного центра перемещенных вузов Александр Кульга.

«Этот мониторинг сделан для того, чтобы после трех лет создать стратегию дальнейшего развития этих вузов. Эта стратегия будет согласована с МОН, мы будем идти в одном русле. Нужно выходить на качественное образование. Качественное образование – это академическая доброчестность, мобильность. Это может быть мобильность между вузами, когда вузы обмениваются студентами и преподавателями», – говорит он.

По его словам, стратегия должна включать в себя план работы перемещенных вузов в условиях возвращения неподконтрольных и оккупированных территорий Донбасса и Крыма. «Мы не знаем, когда это закончится, сегодня, завтра, послезавтра, через три года, стратегия должна в себя включать моменты реинтеграции, возвращения. Как будем входить, будем признавать/не будем признавать дипломы, что будем делать с преподавателями, руководителям "тех" учреждений. Это планы на год у нас, они очень амбициозные», – сказал Кульга.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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