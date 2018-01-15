Пропавших в Азовском море рыбаков «МЧС ДНР» ищут вместе с россиянами на вертолете . Новости

В «ДНР» судьба пропавших в Азовском море рыбаков из Новоазовска (временно неподконтрольная Украине территория) остается неизвестной, поиски продолжаются четвертый день. К поискам подключились сотрудники МЧС России на вертолете. Об этом сегодня, 15 января, сообщила «начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР» Наталья Гетова.

«Из города Новоазовск 11 января вышел в Азовское море двухмоторный катер с тремя жителями Новоазовска 1979, 1985 и 1988 года рождения. В предполагаемое время возвращения с рыбалки рыбаки не вернулись. Силами МЧС совместно с МВД организованы поисковые работы. На данный момент судьба пропавших рыбаков остается неизвестной. Поисковые работы продолжаются», – сказала Гетова.

Она уточнила, что с момента начала операции спасателями было обследовано 70 квадратных километров акватории моря и 30 км береговой линии.

К поискам подключились сотрудники МЧС России на вертолете, местные жители и другие рыбаки. Однако работа по-прежнему не дала результатов.

Напомним, что в нейтральных водах акватории Азовского моря ведутся поиски троих рыбаков, которые не вернулись домой.

Также сообщалось, что судьба трех рыбаков, которые 11 января вышли на двухмоторном катере «Тунец» из Новоазовска (временно неподконтрольная Украине территория), до сих пор остается неизвестной.

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