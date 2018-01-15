Закон о реинтеграции Донбасса может спровоцировать новую волну переселенцев, – правозащитники . Новости

Законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который завтра, 16 января, будет вынесен на голосование в Верховную Раду, может привести к ухудшению гуманитарной ситуации на Донбассе и новой волне переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 января, во время пресс-конференции в Киеве заявила координатор адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач (на фото).

По словам правозащитников, согласно законопроекту №7163, на территории Донецкой и Луганской области будут созданы 3 зоны. При этом границы этих зон четко не очерчены, так что не понятно, каких территорий коснутся новшества. Зонирование предусматривает разные правовые режимы для каждой из них.

«В связи с многочисленными расширениями полномочий силовых структур в Донецкой и Луганской областях можно спрогнозировать следующую волну переселения граждан Украины на территорию Украины. Это никак не предусмотрено ни финансово со стороны нашего государства, не предусмотрено никакого реагирования на такое развитие событий», – отметила Толкач.

По ее словам, на сегодня законопроект также ставит под угрозу функционирование всех тех организаций, которые взяли на себя ношу функции государства по обеспечению прав и свобод всего населения, которое пострадало от конфликта на Донбассе. И с момента принятия законопроекта в том виде, в котором он существует сейчас, не известно, смогут ли все эти организации продолжить свою работу. «Спрогнозировать масштабы гуманитарной катастрофы, если такая помощь прекратиться, и в серой зоне и в целом в областях, на сегодня достаточно сложно», – подчеркнула правозащитница.

Кроме того, общественники отмечают, что в процессе разработки законопроекта № 7163, ни один из комментариев, которые предоставлялись украинскими и международными общественными организациями, во втором чтении учтен не был.

Как сообщалось ранее, украинские правозащитные организации требовали доработать законопроект № 7163. Исправленный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря. Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса во вторник, 16 января, вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.

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