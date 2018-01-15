Освобождение пленных и миротворцы: Климкин поговорил с Лавровым о Донбассе. Новости

Главы МИД Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров провели телефонный разговор по поводу освобождения пленных и формату возможной миротворческой миссии ООН для неподконтрольного Донбасса. Об этом сообщил Павел Климкин сегодня, 15 января, на своей странице в Twitter.

«Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасу. Позиции очень далеки, но должны работать дальше. Говорили также о СЦКК и не обошли вниманием его итоговую пресс-конференцию» , – говорится в сообщении.

Напомним, что глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ранее заявил, что состав миссии миротворцев ООН на Донбассе должен быть определен Киевом и «Л/ДНР».

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