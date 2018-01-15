КПВВ «Золотое» работает для жителей «серой зоны», дети ходят через него в школу. Новости

По обе стороны от неработающего КПВВ «Золотое» (Луганская обл.) расположены поселки, разделенные линией разграничения, их жители вынуждены преодолевать километры пешком, чтобы проводить детей в школу на подконтрольную Украине территорию и встретить после занятий. Об этом в эфире программы «Без границ» рассказал координатор направления документации нарушения прав человека Благотворительного фонда «Восток-SOS» Вячеслав Лихачев.

По его словам, к населенному пункту Золотое, два года назад было присоединено село Катериновка и часть Золотого – Золотое-4, которое находится за украинскими позициями. «Поселок Золотое разбросан по нескольким таким поселкам на достаточно большой территории. Катериновка – это село, которое раньше относилось к Первомайскому району, оно находится даже не за последними позициями украинских военных, а за не открывшимся КПВВ "Золотое"», – рассказывает он.

Правозащитник сообщил, что несмотря на готовность к открытию КПВВ «Золотое» с украинской стороны, пункт пропуска так и не открыли, потому что его не открывают со стороны «ЛНР», но жители «серой зоны» его пересекают регулярно. «Некоторые населенные пункты, подконтрольные украинскому правительству, находятся за КПВВ. Это значит, что их жители фактически отрезаны от подконтрольной Украине территории пропускным режимом. Только недавно было достигнуто соглашение, чтобы местные жители могли пересекать КПВВ не только в рабочее время», – говорит Лихачев.

Он рассказал, что для того, чтобы получить образование, дети из «серой зоны» вместе с родителями ежедневно преодолевают десятки километров и проходят контроль в пункте пропуска «Золотое», что занимает массу сил и времени. «КПВВ, в отличие от внутренних блокпостов, работает только в светлое время суток, а это значит, что дети могут не успевать на 8:30 в школу. Из Катериновки дети ходят в школу в Золотое, через КПВВ не ездит транспорт, в том числе школьный автобус. Дети идут пешком до КПВВ 3-4 км, а потом еще полкилометра. Пересекать КПВВ дети могут только в сопровождении родителей, встречать в обратную сторону – также», – сообщил правозащитник.

Лихачев добавил, что Катериновка оказалась в изоляции о цивилизованной жизни, в населенном пункте, расположенном на линии разграничения сторон, выживать людям очень сложно, поэтому большинство из них стараются уехать оттуда. «За социальными выплатами и пенсиями люди приезжают в Золотое, добираются либо своим ходом, либо долго идут пешком до автобуса, потому что общественный транспорт не ходит туда и фактически Катериновка отрезана совсем, там нет ни медицинского обслуживания, туда не выезжают "скорые", туда не выезжает полиция», – добавил он.

По видеоматериалам АКМЦ Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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