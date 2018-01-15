На сборы в Турцию вызваны 26 игроков «Шахтера» (Фото). Новости

На сборы в Турцию вызваны 26 игроков «Шахтера» (Фото)

15.01.18 19:48dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

Сегодня утром, 15 января, «горняки» отправились в турецкий Белек, где начнут подготовку к весенней части сезона. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

На первый тренировочный сбор Паулу Фонсека взял 26 игроков:

  • Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик;
  • Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко;
  • Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Иван Петряк, Александр Пихаленок, Алан Патрик, Марлос, Фред, Бернард, Дентиньо, Тайсон, Дмитрий Гречишкин;
  • Нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Пробыв в воздухе чуть больше двух часов, дончане совершили посадку в аэропорту Антальи. Оттуда на автобусе команда добралась в Белек. После обеда и отдыха «оранжево-черные» отправились на первую тренировку на турецком сборе.

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