На сборы в Турцию вызваны 26 игроков «Шахтера» (Фото). Новости

Сегодня утром, 15 января, «горняки» отправились в турецкий Белек, где начнут подготовку к весенней части сезона. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

На первый тренировочный сбор Паулу Фонсека взял 26 игроков:

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик;

Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик; Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко;

Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко; Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Иван Петряк, Александр Пихаленок, Алан Патрик, Марлос, Фред, Бернард, Дентиньо, Тайсон, Дмитрий Гречишкин;

Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Иван Петряк, Александр Пихаленок, Алан Патрик, Марлос, Фред, Бернард, Дентиньо, Тайсон, Дмитрий Гречишкин; Нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Пробыв в воздухе чуть больше двух часов, дончане совершили посадку в аэропорту Антальи. Оттуда на автобусе команда добралась в Белек. После обеда и отдыха «оранжево-черные» отправились на первую тренировку на турецком сборе.