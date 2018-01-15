За соцвыплаты Донбассу и против узурпации власти президентом: В чем солидарны украинцы . Новости

Большинство украинцев считают, что возобновление социальных выплат на общих основаниях для жителей неподконтрольных территорий будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Такую позицию поддерживают 61% жителей востока Украины, 51% на юге и 36% на западе. Таковы результаты исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 15 января во время пресс-конференции в Киеве были озвучены основные итоги исследования.

Опрос затрагивал вопросы возможного влияния тех или иных международных инициатив и решений украинской власти на процесс урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

Так, помимо соцвыплат, украинцы оказались солидарны в том, что процессу урегулирования конфликта будет способствовать введение временной администрации ООН с поддержкой миротворческих сил.

Еще одной общей позицией всех регионов является негативное отношение к предоставлению президенту Украины всей полноты полномочий относительно управления вооруженными силами, нацгвардией и другими военными формированиями.

Остальные вопросы вызывают разную реакцию на востоке и западе Украины. К примеру, с тем, что получение Украиной летального оборонительного оружия от США поспособствует урегулированию конфликта на Донбассе согласны большинство жителей западной и южной частей страны. На востоке и Донбассе наоборот, большинство считают, что это будет препятствовать урегулированию конфликта.

Разные мнения в Украине также и относительно санкций ЕС и США против России – этот вопрос поддержали все, кроме восточных регионов. А против закона об амнистии для рядовых участников боевых действий против Украины выступили большинство жителей западной части страны.