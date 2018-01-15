Ветировать закон о реинтеграции Донбасса – в интересах президента Украины, – правозащитники. Новости

В процессе доработки законопроекта о реинтеграции Донбасса ни один из комментариев, которые предоставлялись украинскими и международными общественными организациями ко второму чтению, учтен не был. Несмотря на то, что предложений и поправок были сотни. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 января, во время пресс-конференции в Киеве сообщила координатор по адвокации БФ «Право на защиту» Дарина Толкач.

«Кроме того был факт сокрытия текста законопроекта. Текст мы увидели совсем недавно и есть опасения, что завтра в зал выйдет текст, который будет жестко отличаться от того, что мы видели», – отметила Толкач.

Активисты не согласны с такой процедурой принятия закона и игнорированием мнения общественности. «Сегодня будет выпущено заявление от общественных организаций, обращение к Верховной Раде Украины, в котором они будут просить депутатов вернуть текст на повторное второе чтение, чтобы профильный комитет дообработал его в соответствии с рекомендациями, которые были предоставлены и международными организациями, и национальными общественными организациями, и другими структурами», – отметила менеджер по адвокации ОО «Центр информирования о правах человека» Елена Луньова.

Если же завтра, 16 января, закон примут в нынешнем виде, правозащитники обратятся к президенту Украины с просьбой наложить на него вето. Кроме того, по словам, представителя уполномоченного ВР по правам человека Михаила Чаплыги, это будет в интересах самого гаранта. «Я думаю, что обращение к президенту будет. В том числе и публичное, с предложениями, что делать дальше. Честно говоря, если проголосуют проект этого закона в том виде, в котором он есть, я думаю, что будет в интересах и президента ветировать его, и обратиться еще к парламенту с тем проектом закона, с которым он обращался в первом чтении. Потому что то, во что его превратили ко второму чтению, мне кажется, что не соответствует ни тем интересам, которые президент вкладывал вначале, ни его фракции», – подчеркнул Чаплыга.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса во вторник, 16 января, вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.

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