В Украине испытали ракеты обновленных ПЗРК «Печора» (Видео). Новости

Украинская компания «Радионикс» и государственное предприятие «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М «Печора». Об этом сегодня, 15 января, сообщается на странице в Facebook КБ «Луч».

«В ракете 5В27Д-М2 устанавливается активная радиолокационная головка самонаведения. На начальном участке ракета движется по аэробаллистических траектории, такой полет ракеты существенно увеличивает дальнюю границу зоны поражения ЗРК C-125М.

Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами, составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения – 25 км», – говорится в сообщении.