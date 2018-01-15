В «ДНР» приговорили к огромным срокам еще 4 людей за действия в пользу Украины. Новости

«Военный трибунал ДНР» в декабре прошлого года приговорил четверых человек к тюремному заключению сроками на 14,5, 15, 18 и 22 года за действия в пользу Украины. Об этом сегодня, 15 января, сообщили в пресс-службе «верховного суда ДНР», пишут интернет-ресурсы НКТ*.

«Военный трибунал на правах палаты верховного суда ДНР в декабре 2017 года рассмотрел в закрытом судебном заседании уголовные дела четырех подсудимых и признал их виновными в совершении преступлений по нескольким статьям уголовного кодекса Донецкой народной республики», – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что среди фигурантов – жители «ДНР» и «ЛНР», один из которых находился на службе в «вооруженных силах ДНР». «Указанные лица обвинялись в таких преступлениях, как: шпионаж в пользу Украины, приготовление к преступлению и покушение на преступление, террористический акт, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, содействие террористической деятельности, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружие, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконное изготовление оружия», – говорится в сообщении.

По этим делам «военный трибунал ДНР» вынес приговоры, которые предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком от 14,5 до 22 лет в колонии строго режима. Одному из осужденных также присужден штраф в размере 100 тыс. рублей.

Ранее в «МГБ ДНР» неоднократно сообщали о задержаниях на территории «ДНР» жителей за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Только за 2017 год были задержаны 246 человек.