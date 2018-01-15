Законопроект о реинтеграции Донбасса: Тука рассказал, что изменится для граждан. Новости

В случае принятия законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» изменения коснутся не жителей, а военных. Такое мнение сегодня, 15 января, в эфире телеканала «ZIK» высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«С моей точки зрения я бы не сказал, что что-то изменится для людей», – отметил он.

По словам Туки, в законопроекте о непосредственно реинтеграции всего 1 абзац и то, он касается порядка пересечения линии разграничения. «Поэтому в этом законопроекте никаких изменений для граждан я не вижу. Вместе с тем, для наших военных тут есть существенные изменения. На сегодня ситуация достаточно парадоксальная. Это не секрет, и всем известно, фактически управляют антитеррористической операцией сотрудники Службы безопасности Украины, хотя преимущественное большинство из тех людей, которые задействованы в защите нашей станы – это представители Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии. Это не нормально. И этот вопрос решается именно этим законопроектом, созданием Оперативного объединенного штаба. Тут я абсолютно согласен, это большой плюс к управлению на тех территориях, граничащих с линией разграничения. Я не единожды говорил, что если хочется лепить какие-то штапмы к названию этого законопроекта, то это не законопроект о реинтеграции, о деоккупации, это законопроект о менеджменте Донецкой и Луганской областей», – сказал Тука.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса во вторник, 16 января, вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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