В Донецке за карточками «Феникса» огромные очереди на улице (Фотофакт). Новости

В центре Донецка сегодня, 15 января, образовались огромные очереди за карточками оператора мобильной связи «ДНР» – «Феникс». Об этом пишут пользователи соцсетей.

Liudmyla‏: «Это геноцид, ребятки, и это не смешно»;

KorrDon‏: «Вы все врете, это Iphone X в розницу завезли)»;

Петр и Марина: «Летом 14 года в Крыму исчезла украинская мобильная связь, такие же очереди были за пакетами МТС Краснодар. Цена доходила до 500 руб за пакет при обычной цене в 50 руб»;

Natali__Or: «О, на бульваре Пушкина такая же очередь в субботу была».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» абонентам «республиканского» мобильного оператора «Феникс» удается дозвониться на номера абонентов компании «Vodafone Украина» (на неподконтрольных территориях – «МТС Украина»).

Напомним, что с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – не известно. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса».

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по тарифу 3 грн в день.

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