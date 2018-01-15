В «ДНР» заявили, что с «Феникса» уже можно звонить на мобильные в Украину – по 10 руб. за минуту. Новости

Возможность совершать звонки на номера украинских сотовых операторов доступна для абонентов компании «Феникс». Об этом сегодня, 15 января, заявил «министр связи ДНР» Виктор Яценко, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Коммутация на Украину крайне сложна, и тот тариф, который есть у нас, он крайне не удовлетворяет. Но это единственная возможность, чтобы наши граждане, которые нуждаются в экстренной связи с операторами Украины, могли совершить звонок», – сказал Яценко.

В пресс-службе «минсвязи», в частности, пояснили, что возможность осуществлять звонки на номера украинских операторов связи была возобновлена 12 января 2018 года. В последний раз такая услуга была доступна на «Фениксе» в марте 2017-го.

В настоящее время в «ДНР» заняты поиском решений для удешевления тарифов, пока же стоимость одной минуты разговора составляет 10 рублей. «Мы делаем все, чтобы снизить стоимость, ведутся десятки переговоров с разными компаниями, в том числе крупными европейскими агрегаторами, которые обеспечивают приземление трафика в Европе. По факту мы сейчас терминируем из европейской страны в Украину. Отсюда и цена. Напрямую Украина нас не пускает», – сказал Яценко.

В свою очередь в соцсетях дончане жалуются на плохое качество такой связи:

«Соединение идет несколько минут, при этом в трубке полная тишина, чаще всего сбрасывается, но иногда пробивается!»;

«Звонить обязательно по международному стандарту, через "+380"».

Напомним, что с 11 января в городах «ДНР» и «ЛНР» наблюдаются проблемы со связью «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля. Порыв произошел в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). Когда связь восстановят – не известно. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса».

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по тарифу 3 грн в день.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория

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