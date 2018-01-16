По освобождению пленных в ближайшее время ждем новостей, – Геращенко. Новости

В Верховной Раде необходимо рассмотреть законопроект о правовом статусе пропавших без вести, также нужно активизировать все пути для освобождения пленных украинцев. Об этом 15 января сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
По словам Геращенко, во время работы Согласительного совета она проинформировала о совместной работе минской группы и всех привлеченных по освобождению заложников, которое состоялось 27 декабря. «Президент поставил четкую задачу: не расслабляться, активизировать все пути для освобождения других пленников, и в этом вопросе в ближайшее время ожидаем определенных новостей, будут сделаны определенные шаги», – отметила нардеп.
«Также обратилась к коллегам с инициативой сразу после голосования закона о реинтеграции Донбасса рассмотреть в первом чтении законопроект о правовом статусе пропавших без вести. Нам нужно активизировать эту работу на международном уровне, мы должны усовершенствовать наше внутреннее законодательство», – добавила она.
Также Геращенко настаивает, чтобы во время часа вопросов к правительству Кабмин дал официальную информацию о том, какой ущерб понесло государство от блокады ОРДЛО, «которая способствовала РФ и их марионеткам "национализировать" и украсть украинскую собственность».
Кроме того, Геращенко рассказала, что удивлена требованием представителей оппозиции расторгнуть Договор о дружбе с РФ. «Именно о необходимости немедленной денонсации Большого Договора ежедневно кричат депутаты Госдумы РФ. И тут такое странное единодушие», – отметила первый заместитель председателя Верховной Рады.
«Депутаты Госдумы хотят денонсировать настоящий Договор, потому что он требует от РФ уважения к территориальной целостности и суверенитету Украины, нашим границам (с Крымом и Донбассом). Украина же требует от РФ выполнять этот договор и другие соглашения и нормы международного права! К договору и его нормам мы будем апеллировать в международных судах, где РФ, как нарушителю норм международного права, придется отвечать за свои преступления», – добавила она.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко помиловал осужденных по украинскому законодательству людей, которых подавали в своих списках на обмен пленными представители «ДНР» и «ЛНР».
Как сообщалось ранее, встреча украинской стороны и представителей «Л/ДНР» для обмена списками удерживаемых лиц с целью их дальнейшего обмена запланирована на 18 января.
Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».
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