Преподаватель ДонНУ о Донбассе: Разруха и война – в головах. Новости

В войне не действуют арифметические законы, бесценна только человеческая жизнь, а жителям Донбасса нужно прежде всего не допускать разрухи в собственном сознании. Об этом доктор филологических наук и преподаватель Донецкого национального университета Элина Свенцицкая рассказала в интервью «Ukrlife.TV».

«Ситуация войны, прежде всего, отключает в человеке механизм развернутого думанья: с одной стороны, но с другой стороны, а еще есть третья сторона и четвертая сторона. Но в кризисные времена то, что слетает у человека напрочь – это умение рассуждать таким образом. Если через сколько-то лет, хотя бы десятилетий, этот механизм у людей включится, то возможно все самое хорошее», – говорит она.

Преподаватель ДонНУ считает, что процесс возвращения Донбасса под контроль Украины будет очень длительным. «У меня ощущение, что это всерьез и надолго. Честно говоря, не все зависит о тех людей, которые там, которые действительно ждут Украину. У меня ощущение, что мы многого не знаем из того, что происходит», – продолжает Свенцицкая.

По ее мнению, как бы ни воспринимали войну люди по разные стороны линии разграничения, нужно понимать, что жизнь, сострадание и сочувствие сильнее. «Говоря словами одного героя в "Собачьем сердце": "Разруха и война – в головах". Что должно происходить в голове, чтобы войны и разрухи не было? Нужно понимать, что то, что все мы разные, это не повод для вражды, а повод для взаимного интереса к друг другу и для диалога. В войне не действуют арифметические законы: там убили больше, тут меньше. Люди не делятся на разряды. Бесценна одна единственная человеческая жизнь. И думать нужно именно об этом», – сказала она.

Как сообщалось ранее, после того, как Элина Свенцицкая в 2014 году отказалась от работы в «ДНР», ей пришлось очень часто пересекать линию разграничения и проводить время в поездках в Донецк, Винницу, Киев и Крым.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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