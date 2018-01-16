В тюрьмах «Л/ДНР» находятся люди из разных регионов Украины, – правозащитник. Новости

В тюрьмах на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей содержатся осужденные из разных регионов Украины. Об этом в эфире «Черноморской телерадиокомпании» рассказал руководитель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.
«Заключенные в Луганской и Донецкой области, в ОРДЛО*, это люди со всей территории Украины, их просто решением суда туда отправили отбывать наказание. Это уроженцы Харькова, Киева, Чернигова, западной Украины. Потому что в Луганске и Донецке 20% мест лишения свободы от всей численности по Украине», – сказал он.
По его словам, прогресса в передаче осужденных из неподконтрольного Донбасса уже нет несколько лет, а правозащитники, как могут, стараются помочь в этом. «Эмоционального ресурса не хватает, когда слушаешь родителей, а особенно тяжко читать ответы украинских правоохранителей, которые говорят: "А мы не знаем, где ваш сын, а мы потеряли информацию". Люди приходят к нам с последней надеждой», – сказал Лисянский.
Напомним, по данным «Восточной правозащитной группы», в 2017 году на неподконтрольном Донбассе в СИЗО №17 (г. Луганск) от побоев умерли три человека.
Ранее сообщалось, что «власти ДНР» за время конфликта на Донбассе передали украинской стороне 166 заключенных, которые изъявили желание отбывать наказание на территории, подконтрольной украинским властям.
Отметим, что такие же данные дает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. При этом омбудсмен Украины подчеркивает, что из тюрем «ЛНР» в рамках передачи осужденных не удалось забрать ни одного человека.
Как сообщалось ранее, из-за того, что в Украине несвоевременно подумали об эвакуации осужденных и задержанных на Донбассе, на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остались более 16 тыс. человек.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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