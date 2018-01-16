Переселенка из Донецка: Там о бандеровцах, тут – о предателях, но мы одна семья. Новости

В отношения между гражданами Украины вмешалась третья сила, но придет время, и украинцы во всем разберутся. Об этом в интервью «Ukrlife.TV» рассказала заслуженный работник культуры Украины, директор Донецкого областного художественного музея в 2004-2016 годах, переселенка из Донецка Галина Чумак.
«В наши отношения вмешалась третья сила, и мы не успели разобраться, нам не было дано на это время. А мы все равно одна семья, мы все равно одно целое, и мы очень хорошо понимаем друг друга. Пусть нам рассказывают про бандеровцев, пусть нам рассказывают, что там сплошные предатели, – нет, мы одна семья», – говорит она.
По ее словам, жители Донбасса и западной Украины всегда ощущали себя семьей. «Наших детей возят на западную Украину, и они ощущают себя одной семьей, их там прекрасно принимают. И наоборот, дети приезжают изо Львова, Черновцов, Тернополя на Донетчину, их точно также прекрасно принимают. Я, когда еще в управлении культуры работала, мы ездили на стажировку в Ивано-Франковскую, Львовскую области – всегда прекрасно принимали, и в Крыму прекрасно принимали», – вспоминает переселенка.
Галина Чумак уверена, что большую роль на неподконтрольной территории Донбасса сейчас играет российская пропаганда, но уверена, что со временем украинцы во всем разберутся. «Не на 100%, а на 300%. Далеко не у всех есть "тарелка", далеко не у всех есть интернет, и далеко не все владеют интернетом… Человек дуален, как и все в мире, но, если придет какая-то третья сила, и не хватает времени, чтобы понять, что это, когда обухом по голове тебе дали. Придет время, мы разберемся. Надо уметь прощать, нас к этому Бог призывал», – считает она.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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