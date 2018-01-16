Уголь продается, зарплаты нет: На Донетчине бастуют шахтеры. Новости

15 января горняки первой смены шахты «Украина» ГП «Селидовуголь» из-за задолженности по заработной плате отказались приступать к работе. Об этом сообщил председатель местной первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины Иван Чуков, передает пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

«Горняки первой смены шахты "Украина" ГП "Селидовуголь" отказались приступать к работе. К такому шагу они прибегли из-за задолженности по заработной плате. С шахтерами полностью не рассчитались за ноябрь и не выплатили ни копейки за декабрь», – сказал Чуков.

«Нужно же и за коммунальные услуги исправно платить, и семьи кормить, одевать и обувать, а денег – нет. На прошлой неделе, как милостыню, выдали по 400-500 грн. Удивляет то, что шахта и план по добыче выполняет, и уголь же вроде реализует... А средств на заработную плату почему-то нет», – добавил он.

Профсоюзный лидер прогнозирует, что инициативу первой смены поддержат коллеги. «Проблемы же у всех одинаковые. Шахтеры хотят привлечь к себе внимание, а другого пути, кроме отказа спускаться в забой, они на видят», – сказал Иван Чуков. По его информации, генеральный директор предприятия для решения наболевших вопросов отправился в Киев.

Читайте также: