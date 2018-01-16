Жебривский о законопроекте по реинтеграции Донбасса: Не АТО, а военная операция. Новости

В законопроекте №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» есть два ключевых вопроса, которые будут решены в случае его принятия. Об этом сегодня в эфире телеканала «112 Украина» рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Это признание России агрессором, что в будущем сделает невозможным присутствие россиян в составе миротворческой миссии ООН в случае ее введения на оккупированные территории, и усилит украинскую позицию в исках к России в международных судах. Это ускорит выход России с временно оккупированных территорий», – говорит он.

По его мнению, второй ключевой вопрос законопроекта №7163, это изменение правового режима АТО. «Это превратит антитеррористическую в военную операцию, это также важно. Сказать, что там больше вопросов о деоккупации, я бы не сказал. Есть две ключевых проблемы, которые решает этот закон, и это очень важно для Донетчины и для временно оккупированных территорий», – считает Жебривский.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса во вторник, 16 января, вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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