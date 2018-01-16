Будет, как в Марьинке: Жебривский о военном положении и ущемлении прав жителей. Новости

В случае принятия законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», которым де-факто АТО станет военной операцией, людей смогут выселять из их собственных домов, если начнутся боевые действия или это нужно будет украинским военным. Об этом сегодня,16 января, в эфире телеканала «112 Украина» рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
«На контролированных украинской властью территории никакие права и свободы нарушатся не будут. Продолжит свое функционирование органы местного самоуправления, городские и районные советы. Там, где будут создаваться военные администрации, там, где возможны боевые действия, там в некоторых вопросах будет ущемление прав», – говорит он.
В качестве примера губернатор привел ситуацию в Марьинке, когда из-за близости к линии фронта были выселены и несколько лет не могут вернуться в свои дома жители целой улицы. «Массив Зеленый Гай сегодня находится под обстрелом боевиками. Сегодня жители Марьинки не могут попасть в свои дома и там жить. Это и есть ущемление прав, но после того, как будет освобождена территория, после того, как не будет угрозы жизни, они смогут вернуться в свои дома», – заявил Жебривский.
Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.
6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.
Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.
Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса сегодня, 16 января, вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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