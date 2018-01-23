Лист перевернул – все: Освобожденный из «ДНР» о плене и планах на будущее. Новости

Освобожденный из плена «ДНР», в котором провел три года, Александр Олейник строит планы на будущее и просит мать не переживать заново воспоминания о долгом процессе своего освобождения. Он вместе с другими пленными вернулся домой 27 декабря 2017 года и проходил реабилитацию в военном госпитале. Об этом говорится в сюжете «Общественного телевидения».

«Я вообще-то думал, что до 25-го числа нас поменяют. Я еще проиграл бутылку коньяка. Что поедут не все, мы накануне знали, вечером. Как ты уезжаешь, дают тебе бумагу: "Пиши, что содержали тебя нормально, медицинскую помощь оказывали, ты претензий не имеешь"», – вспоминает он последние дни перед обменом.

По его словам, в макеевской колонии до сих пор остаются шесть человек, которых не смогли обменять 27 декабря: Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Сергей Глондар, Роман Совков, Александр Поляков, Роман Твердой.

Проведать освобожденного из плена «ДНР» Александра Олейника в больницу пришла супруга Богдана Пантюшенко Виктория. При ней мать освобожденного вспоминает, как с 2015 года она вместе с другими женами и матерями пытались привлечь внимание к освобождению пленных митингами под Администрацией президента Украины. «Там нас стояло 5-6 человек. Никто к нам не подходил, никто на нас внимания не обращал», – говорит она.

Александр Олейник говорит, что первое, что хочется сделать, это поехать на западную Украину, в Трускавец, отвлечься от мыслей о плене, но сначала нужно как следует вылечиться и адаптироваться в обществе. «Все так непривычно, когда ты полтора года сидишь и солнца не видишь через решетку. Встаешь сам, потому что начинают замки тарабанить, открывается кормушка. Прогулка с 9:00, до 8:00 мы себе лежим, встаем – утренний туалет, разминка, зарядка, пошли погуляли. Кто позанимался, кто не позанимался, кто просто пообщался. Пришли – хочешь читай книжки, там библиотека была, была возможность меняться», – вспоминает он о заключении в «ДНР».

В колонию им передавали украинскую прессу, присланную родственниками. «Первый, кто привез – Рубан был. До этого мы полгода реально, как бомжи были. Ни мыла, зубной пасты два месяца не видели. Гумконвой зашел, Красный Крест, или другой какой, нам начали давать… А то мы пили чай без сахара, не было масла, а поначалу нам масло давали – утром и вечером, какой-то кусок сыра, а потом раз и резко все пропало», – рассказывает Олейник.

Остальных украинских пленных ему приходилось видеть и общаться либо на общей прогулке, либо в бане. С надзирателями пленные общались неохотно. «Они у нас начали брать показания. "Ну, давайте, раз я в чем-то подозреваемый, у меня должен быть адвокат", такой кипиш подняли. Мы не хотели с ними общаться, но как они объяснили, что это лучше будет для обмена. Мне "шили" пособничество в терроризме. Просто нам поменяли статус, вместо непонятно кто или военнопленный, нас сделали подозреваемыми», – вспоминает бывший пленник.

В планах у Александра Олейника пойти учиться. «Об этом я задумывался еще в плену. Я не чувствую того, что мне нужно поплакаться, или мне плохо. Что было, то было – это был вчерашний день. Лист перевернул, как тетрадь, все. Сегодня – совсем другой день. То, что произошло, не изменишь, нужно жить будущим», – сказал он в разговоре с матерью, попросив ее не накручивать себя и не переживать.

Как сообщалось ранее, 18 января в Минске на первой в этом году встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны обменялись списками удерживаемых лиц. На очередной обмен пленными «ДНР» запросили 84 человека.

Напомним, 27 декабря вблизи КПВВ «Майорск» прошел обмен пленными между Украиной и «Л/ДНР». Украинская сторона передала 273 человека в обмен на 74 заложника. Однако одна украинка по семейным обстоятельствам отказалась выезжать на подконтрольную территорию и приняла решение остаться в Донецке. При этом 7 человек в день обмена отказались ехать в «Л/ДНР».

Ранее сообщалось, что в украинских медицинских учреждениях остаются 46 из 73 освобожденных с неподконтрольного Донбасса пленных.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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