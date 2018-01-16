Из Донецка до Фонтанки: Как переселенцы выживают в Одессе (Фото). Новости

В пригороде Одессы, в селе Фонтанка, в здании бывшей школы-интерната сейчас проживают около 40 переселенцев, 10 из них – дети. Большинство постояльцев – люди с ограниченными возможностями.

Переселенка из Донецка Зинаида Андреевна в Одессе – четыре года. За это время ей пришлось переезжать трижды. «Приехали мы в Сергеевку, в "Автодорожник", в летние лагеря, потом похолодало, нас перевели в "Плай" – там побыли годик, оттуда перевели в "Куяльник" – там побыли годик, а с "Куяльника" нас попросили кто куда. Мы вот группой собрались и пришли сюда», – вспоминает она.

Пожилая женщина живет со своим сыном, у которого инвалидность по зрению и гепатит C. Несмотря на запреты врачей, мужчина вынужден работать на стройке, а большая часть дохода уходит на лекарства. «Страшно, что творилось, конечно, все обсыпанное, все обшарпанное, но мы рады и этому, потому что жить хочется. Здесь крысы, мыши, любимцы – кошки. Мы спасаемся кошками», – добавила Зинаида Андреевна.

Переселенцам обустроили себе теплицу, сделали общую кухню, сами отапливают помещения и помогают друг другу. Каждый по очереди заступает на суточное дежурство в кочегарке. По словам коменданта общежития для переселенцев Юлии Коляды, переселенцы самостоятельно приводят в порядок и здание, и прилегающую территорию. «Очень много окон, когда начиналась зима, нам нужно было их все привести в порядок, их нужно было оббить, зашпаклевать. Если погода хорошая, мы выходим на улицу, там нужно убрать, привести в порядок, мужчинам нужно наколоть дров. Свободного времени у них практически нет», – рассказала женщина.

О новогодних праздниках в здании общежития переселенцев напоминает только маленькая искусственная елка в начале общего коридора.

Переселенцы будут рады любой помощи, которую можно привезти по адресу: Одесса, село Фонтанка, ул. Степная, 13.

По материалам видеосюжета «7 канала» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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