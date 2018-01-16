Сводка из зоны АТО за 15 января: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 3 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по силам АТО у Зайцево.

На донецком направлении противник применил минометы калибром 82 мм, пулеметы и стрелковое оружие в районе Широкино. Вблизи Каменки украинские позиции были обстреляны незаконными вооруженными формированиями из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На других участках нарушения режима тишины не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник применял минометы калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Под огонь попали районы 6-ти населенных пунктов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 1 раз обстреляли позиции "ЛНР". Огонь из вооружения БМП велся по району села Логвиново».