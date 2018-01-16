За сутки 30 тыс. человек в «ДНР» стали абонентами «Феникса». Новости

В «ДНР» за один день присоединилась к местному «республиканскому» оператору связи «Феникс» 30 тыс. абонентов. Об этом сегодня, 16 января, сообщил «министр связи» Виктор Яценко, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«С момента блэкаута Vodafone у Phoenix – 80 тыс. новых абонентов. То есть, только за вчера присоединись к оператору 30 тыс. человек», – утверждает Яценко.

Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» не доступна связь «Vodafone Украина». Причина – повреждение кабеля в районе поселка Еленовка (неподконтрольная Украине территория Донецкой области). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»). Из-за ажиотажа и отсутствия необходимого количества стартовых пакетов, например, в Донецке отмечаются сумасшедшие очереди за карточками «Феникса», которые сохраняются и по состоянию на 15 января.

При этом, по сообщению дончан, в городе доступны услуги иного украинского мобильного оператора – «Интертелеком».

С 13 января абоненты «республиканского» мобильного оператора «Феникс» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях.

В свою очередь, в «ЛНР» пояснили, что с их стационарных телефонов также можно дозваниваться на подконтрольную Украине территорию.

Несмотря на отсутствие связи, компания Vodafone продолжает взымать плату с абонентов на неподконтрольной территории по тарифу 3 грн в день.

15 января оператор мобильной связи «Vodafone» сделал официальное заявление о ситуации на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Также 15 января в «ДНР» сообщили, что порядка 50 тыс. человек в «Донецкой народной республике» приобрели стартовые пакеты местного мобильного оператора «Феникс» с момента отключения связи «Vodafonе».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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