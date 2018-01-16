Катался на санках: В Мариуполе ребенок упал в 4-метровый люк (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) во время катания на санках мальчик упал в люк глубиной 4 м. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой обл.

«В 19:23 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Митрополитская в Центральном районе Мариуполя 8-летний мальчик во время катания на санках упал в люк заброшенного водохранилища глубиной 4 метра», – сообщили в пресс-службе.

«Спасатели 22-й Государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на место происшествия, с помощью выдвижной лестницы и спасательной веревки вытащили ребенка на поверхность. К счастью, медицинская помощь ребенку не понадобилась», – добавили в ведомстве.