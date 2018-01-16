Жебривский рассказал, когда будут восстановлены права жителей Донбасса. Новости

В случае принятия законопроекта №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», неподконтрольные территории могут быть освобождены в рамках военной операции, тогда и будут восстановлены права жителей. Об этом сегодня,16 января, в эфире телеканала «112 Украина» рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Что касается временно неподконтрольных территорий, то у них и так на сегодняшний день уменьшен объем прав. Когда ОБСЕ и другие международные организации говорят: "Вы должны сделать на территории Украины то, и то", мы говорим, что максимально, что можем – делаем, а почему вы не задаете "там" вопросы? – "Ну, там же террористы!"» – рассказывает он.

По его словам, восстановить права жителей неподконтрольного Донбасса можно только после его возвращения под юрисдикцию Украины. «На сегодняшний день есть ограничения прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, но после проведения, если будет проведена военная операция на тех территориях, то вся демократия и демократические постулаты будут восстановлены», – заявил Жебривский.

Губернатор также уверен, что обострения боевых действий на Донбассе в ближайшее время не будет. «Путину перед выборами невыгодно обострение, потому что будет продолжаться давление международного сообщества. Я думаю, и то, что наблюдают наши аналитики, никакого обострения на фронте после принятия этого законопроекта не будет», – считает он.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса сегодня, 16 января, вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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