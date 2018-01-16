Разделенные Украиной и от Украины: Жизнь в «серой зоне» вблизи КПВВ «Золотое». Новости

В «серой зоне» поселки, расположенные вблизи контрольно-пропускного пункта «Золотое», преодолевают километры по пути на работу, за продуктами или социальными выплатами, постоянно пересекая линию разграничения официально неработающего КПВВ. Об этом в эфире программы «Без границ» рассказал координатор направления документации нарушения прав человека Благотворительного фонда «Восток-SOS» Вячеслав Лихачев.

«Поселок Золотое-4, шахта "Родина", большая по населению и территории часть поселка тоже считается "серой зоной", но там работает администрация, там медпункт есть, станция "скорой помощи", там своя школа, куда ходят дети. Это более-менее самодостаточный поселок, расположенный на подконтрольной территории, где функционируют социальные службы», – говорит он.

По его словам, несмотря на это, поселок Золотое-4 имеет ряд общих проблем с другими населенными пунктами «серой зоны». «Проблема отсеченности от инфраструктуры и от транспорта, проблема минирования – подходы к поселку практически все перекрыты растяжками. Ставят их с обеих сторон, потому что в Золотое-4 из Первомайска ходили с неподконтрольной территории за продуктами достаточно в больших масштабах до того, как все подходы не были перекрыты», – продолжил правозащитник.

Лихачев также рассказал, что в шахтерских поселках «серой зоны» люди, у которых сохранилась работа также испытывают большие трудности. «Шахты работают по сменам, для работающих людей пересечение того же КПВВ только в штатном режиме в светлое время, лишает их возможности работать. Люди как-то договариваются и посменно живут на этих шахтах, или вынуждены переезжать потому что не в состоянии добираться до работы, потому что поселок оказался отрезан украинскими позициями от основной подконтрольной территории», – сообщил он.

Правозащитник также рассказал, что государство не оказывает никакой помощи жителям «серой зоны», они выживают самостоятельно и при помощи международных гуманитарных организаций, ситуация с жизнеобеспечением также сложная. «Там не очень хорошо с водоснабжением, вода техническая, но ее пьют. Водоснабжение регулярно прерывается. В Катериновке нет водопровода, в Золотом-4 есть. Воду в сложные периоды привозили гуманитарные организации и МЧС. А обычно люди пьют воду из колодцев или техническую», – добавил он.

Как сообщалось ранее, по обе стороны от неработающего КПВВ «Золотое» (Луганская обл.) расположены поселки, разделенные линией разграничения, их жители вынуждены преодолевать километры пешком, чтобы проводить детей в школу на подконтрольную Украине территорию и встретить после занятий.

По видеоматериалам АКМЦ Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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