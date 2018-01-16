Опубликован «указ» Захарченко о запрете выезда из «ДНР». Новости

Опубликован «указ» «главы ДНР» о запрете выезда работников предприятий «государственной и муниципальной форм собственности» на территорию, подконтрольную украинским властям. Об этом сообщает пресс-служба «МГБ ДНР».

«В связи с увеличением количества массовых вербовок украинскими спецслужбами жителей ДНР, пересекающих линию разграничения с Украиной, в том числе работников предприятий, учреждений, организаций государственной и муниципальной форм собственности, которых принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории ДНР, 15 декабря 2017 года главой ДНР А. Захарченко, в первую очередь с целью обеспечения личной безопасности граждан ДНР, подписан указ №363 "О временном запрете выезда на территорию Украины работников государственной сферы ДНР"», – уверяют в пресс-службе.

Также в «ДНР» сообщили, что только за 2017 год «МГБ Донецкой народной республики» по подозрению в «шпионаже» и «государственной измене» выявлено и задержано 246 лиц, из них 148 – сотрудники «государственной сферы ДНР».

«Кроме того, среди граждан, переданных ДНР в рамках обмена пленными, также присутствуют работники государственных предприятий ДНР, отказавшиеся от сотрудничества со спецслужбами Украины», – утверждают в пресс-службе.

Напомним, в «ДНР» в организации (администрации школ, детсадов, больниц и т. д.) были разосланы телефонограммы, в которых указано требование выслать список работников, ознакомленных с «указом главы ДНР» о запрете выезда на подконтрольную украинским властям территорию.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» сотрудникам «республиканских» «органов» и «ведомств» запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию.

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