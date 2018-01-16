В Донецке автомобиль наехал на женщину-врача, прибывшую на место ДТП. Новости

В Донецке автомобиль Volkswagen наехал на врача «скорой помощи», прибывшую на место ДТП. Об этом сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Согласно сообщению, инцидент произошел 15 января на проспекте Богдана Хмельницкого в Куйбышевском районе Донецка.

«Автомобиль Nissan Note совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, в результате чего пострадал 1 человек (пассажир автомобиля ВАЗ): женщина, 1939 года рождения, госпитализирована», – рассказали в пресс-службе.

«Во время оказания медицинской помощи пострадавшей автомобиль Volkswagen совершил наезд на врача "скорой медицинской помощи"», – добавили в «МЧС».

В результате происшествия пострадала женщина-врач 1981 года рождения, она была госпитализирована.Также в «МЧС» сообщили, что водитель автомобиля Volkswagen скрылся с места ДТП. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Напомним, за выходные дни (13-14 января) на автодорогах «ДНР» было совершено 4 ДТП, в которых 1 человек погиб, 5 были травмированы. Кроме того, зарегистрировано 8 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения.

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