Война в Колумбии и на Донбассе: Тука надеется на помощь эксперта по примирению. Новости

Простого решения проблем реинтеграции Донбасса не существует, и Украине придется самостоятельно разрабатывать пути урегулирования конфликта. Об этом в эфире телеканала «Эспрессо TV» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Нам придется искать собственные решения, базируясь на опыте других стран. Есть интересные моменты, которые мы привезли из Великобритании. Общались с человеком, который по собственной инициативе начал процесс примирения в Колумбии, где война длилась 50 лет. Я очень надеюсь, что этого человека получится привлечь к сотрудничеству с нами», – сказал он.

По его мнению, вопрос примирения в Украине очень актуален для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. «У нас в общественном информационном пространстве превалирует агрессивно-маргинальная точка зрения. Это опасно. Небольшие агрессивные группы существуют по обе стороны, но они маргинальные. И любая пропаганда насилия приводит к распространению количества этих групп», – продолжил Тука.

Замминистра МинВОТ также считает, что решить ситуацию на Донбассе военным путем невозможно. «В конце концов это приводит к обострению противостояния и увеличению жертв. Никакой возможности решить этот вопрос исключительно военным путем не существует», – добавил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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