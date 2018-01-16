Изъятие без компенсации – модель военного положения на Донбассе. Новости

В законопроекте №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» отсутствует норма о компенсации жилья или ущерба в случае введения военного положения или действия его норм. Об этом в эфире «5 канала» рассказал аналитик Гражданской сети «Опора» Александр Клюжев.

«Этот законопроект привнесет серьезные вызовы для прав и свобод граждан на оккупированной территории и территории, прилегающей к зоне ведения боевых действий. В самом законе не указаны четко границы территорий, прилегающих к линии разграничения, но согласно законопроекту, на них могут применяться серьезные ограничения прав и свобод», – говорит он.

По его мнению, эти нормы могут вызвать волнения среди жителей подконтрольной территории. «Фактически в законопроекте предусмотрена странная модель: применение ограничений к мирному населению, что касается правового режима военного положения, но не подводятся под эти ограничения ни само военное положение, ни гарантии граждан о защите и восстановлении их прав в условиях военного положения», – продолжает аналитик.

Он сравнил законопроект №7163 с Законом Украины «О военном положении», отметив, что в новый документ вписали нормы военного положения без гарантий соблюдения прав и свобод граждан, а также механизма компенсации ущерба. «Что предлагается в этом законопроекте: взять норму, предоставив возможность изымать имущество граждан для выполнения мероприятий по отражению вооруженной агрессии, но нигде не декларируется, что человек получит определенную компенсацию за то, что он потерял. Точно также и с проникновением в жилье граждан», – отмечает Клюжев.

Эксперт считает, что законопроект №7163 должен быть серьезно доработан в сфере защиты прав человека. «Есть нормы Конституции о неприкосновенности жилища. В условиях военного положения эти права могут быть ущемлены, но в условиях военного положения есть гарантии предупреждения произвола. Тут упоминается эта норма, но гарантии не предусмотрены. Мы посылаем очень плохой сигнал не только жителям "серой зоны", но и жителям Краматорска, Мариуполя, Дружковки, Константиновки, что их права могут быть нарушены», – сказал он.

Напомним, законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (т.н. законопроект о реинтеграции Донбасса) был подан в Верховную Раду президентом Украины Петром Порошенко 4 октября 2017 года.

6 октября законопроект № 7163 был принят Радой в первом чтении. Однако текст законопроекта был направлен в парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на доработку. 17 ноября члены профильного комитета, рассмотрев более 600 поправок, утвердили обновленный текст законопроекта и направили его в Верховную Раду с рекомендацией проголосовать в целом за законопроект во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в проект закона о реинтеграции Донбасса подано около 2500 поправок, объем самого законопроекта составлял 14 страниц, а поправок подано на 800 страницах.

Доработанный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря 2017 года. Верховная Рада рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса сегодня, 16 января, вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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