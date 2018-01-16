В Покровске при взрыве гранаты погиб мужчина (Фото). Новости

В Покровске (Донецкая обл.) сегодня, 16 января, при взрыве гранаты погиб мужчина. Об это сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сегодня около 5:33 в Покровский отдел полиции поступило сообщение о том, что в частном доме произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

Во время осмотра места происшествия правоохранителями было установлено, что погиб 57-летний мужчина. По словам свидетелей, в последнее время мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила в результате неосторожного обращения с гранатой Ф-1.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, которые привели к гибели человека.

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